Шарль Леклер: В Сан-Паулу мы сможем побороться впереди

Две недели назад в Мехико Ferrari не хватило скорости на трассе, расположенной на высоте более двух километров над уровнем моря. Сан-Паулу расположен ниже, и Шарль Леклер уверен, что в этот уик-энд к Скудерии вернётся привычный темп.

Шарль Леклер: «Я не знаю, каких результатов ожидать в этот уик-энд, но благодаря спринту этап должен получиться захватывающим. Думаю, мы вернёмся на уровень, который демонстрировали до Мехико. На прошлом этапе нам пришлось тяжело, но я надеюсь, что в Сан-Паулу мы сможем побороться в первых рядах.

В Мехико нам пришлось сложно из-за большой высоты над уровнем моря, но, как я сказал, я уверен, что здесь к нам вернётся привычная форма. Я ожидаю, что в квалификации у нас не возникнет проблем, поскольку характеристики трассы подходят нашей машине.

Что касается гонки, то обычно Red Bull прибавляет. Гонщики Mercedes были невероятно быстры в прошлой гонке. Посмотрим, что нас ждёт в этот уик-энд, но в квалификации мы должны побороться».