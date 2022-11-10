В Ferrari отдадут дань памяти Мауро Форьгери

В дни бразильского гоночного уик-энда команда Ferrari намерена почтить память Мауро Форгьери, легендарного конструктора итальянских гоночных машин, на которых в своё время были одержано немало славных побед.

О кончине 87-летнего Форгьери стало известно 2 ноября, и в Сан-Паулу на машинах F1-75 появятся наклейки со словами Ciao Furia – «Прощай, Ярость». Таким прозвищем более полувека назад механики Скудерии наградили Форгьери за его огненный темперамент.

В те годы он занимал должность технического директора и гордился своим прозвищем, поэтому команда решила отдать ему дань вот таким способом. За то время, пока он работал в Маранелло, гонщики Ferrari выиграли 54 Гран При, четырежды становились чемпионами мира, а команда семь раз завоевала Кубок конструкторов.

Кроме того, благодаря машинам, созданным Форгьери, Ferrari девять раз выиграла чемпионат мира по гонкам на выносливость, поэтому стикеры в память о нём появятся не только на машинах Скудерии в Сан-Паулу, но и на двух Ferrari 488 GTE, который в этот уик-энд выйдут на старт финального этапа WEC в Бахрейне.