Вольфф: Мы сделаем всё, чтобы вновь бороться за победу

Перед началом бразильского уик-энда руководитель команды Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги этапа в Мехико и говорил о целях и задачах в Сан-Паулу…

Тото Вольфф: «В Мексике мы использовали не все возможности, но всё равно заработали много очков благодаря подиуму Льюиса и четвёртому месту Джорджа. Отрадно, что мы боролись за победу, подтвердив прогресс, которого добились с начала года. И хотя мы всегда нацелены только на победу, этим прогрессом можно гордиться, мы постараемся так же быстро двигаться вперёд и в 2023-м.

Бразильский этап открывает серию из двух последних гонок сезона. Интерлагос – культовая трасса, видевшая немало особенных моментов в истории Формулы 1, включая впечатляющее выступление Льюиса в прошлом году в спринте и гонке.

Мы рады вернуться в Бразилию, где на этой неделе Льюис получил звание почетного гражданина, а мы не раз добивались успеха. Теоретически, эта трасса хуже подходит нашей машине, чем Мексика, но мы хотим сохранить динамику последних гонок и сделаем всё, чтобы вновь побороться за победу».