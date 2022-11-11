Алонсо: Надеюсь, никаких штрафов больше не будет

Фернандо Алонсо заявил в Сан-Паулу, что перед бразильским этапом сезона у всей команды Alpine боевой настрой, поскольку она намерена удержать 4-е место в Кубке конструкторов и не уступить его McLaren.

Фернандо: «Надеюсь, в Бразилии не придётся в очередной раз менять двигатель на моей машине. В Мехико вышел из строя старый мотор, а у меня в запасе есть новый, который я получил только в Остине. Будем надеяться, что никаких штрафов больше не будет.

В общем, перед этим уик-эндом у нас довольно спокойный настрой. Трасса в Сан-Паулу предъявляет к машине особые требования, всё должно работать максимально эффективно, но на таких автодромах, как Спа или Сузука, у нас всё было в порядке. Мы рассчитываем, что на бразильском этапе будем конкурентоспособны, но также надо учитывать погодный фактор, ведь во все дни есть вероятность дождей. Но хотелось бы, что этот уик-энд прошёл без особых осложнений.

Если говорить о соперничестве с McLaren за 4-е место в Кубке конструкторов, то у меня нет сомнений, что борьба будет продолжаться до финала сезона. Даже если кто-то из нас отлично выступит в этот уик-энд, то сможет заработать всего на четыре или шесть очков больше, чем соперник. Поэтому всё решится только в Абу-Даби, но настрой у команды вполне боевой. Судьба главных наград чемпионата уже решена, поэтому наша скромная цель – удержать 4-е место, и это поддерживает общую мотивацию на высоком уровне».

После 20 этапов сезона Alpine F1 опережает McLaren всего на семь очков.