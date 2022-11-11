Андреас Зайдль: Мы готовы к любому сценарию

В первой тренировке в Сан-Паулу Ландо Норрис показал 15-й результат, а Даниэль Риккардо оказался на последней, 20-й строчке протокола. Андреас Зайдль, руководитель команды McLaren, не скрывает, что над скоростью машины ещё предстоит поработать, тем не менее, у него вполне оптимистичный настрой.

Андреас Зайдль: «Ожидаем, что соперничество в этот уик-энд вновь будет очень острым. Пока на тех этапах, в программу которых входил спринт, мы в основном выступали неплохо – надеемся, так будет и в Бразилии.

Однако, если взглянуть на итоги первой сессии, сразу понятно, что нам нужно постараться повысить скорость машины – наши гонщики жаловалась ни проблемы со сцеплением, и пока мы отстаём от Alpine. Поэтому сейчас наши инженеры вместе с Ландо и Даниэлем ищут пути, как в процессе подготовки к квалификации сделать шаг вперёд.

И всё-таки мы уверены, что сможем вернуться в борьбу за высокие результаты, и обе наши машины будут претендовать на выход в финальную сессию. Впрочем, сложно предсказывать, как будут развиваться события, если пойдёт дождь. Обычно наши гонщики вполне комфортно чувствуют себя в таких условиях, но мы готовы к любому сценарию.

Вчера Ландо нездоровилось, поэтому он предпочёл остаться в отеле, но похоже, что сегодня он уже в порядке и после сессии выглядел вполне нормально. Никаких новых осложнений в этот уик-энд мы не ожидаем.

Работой Даниэля в Мехико, где ему было вполне комфортно за рулём, мы очень довольны и, конечно, рассчитываем, что в этот уик-энд он выступит не хуже. Хочется общими усилиями хорошо провести концовку чемпионата, ведь чтобы опередить Alpine в борьбе за 4-е место Кубка конструкторов, нужно, чтобы оба гонщика зарабатывали очки».