Фелипе Масса, бывший гонщик Формулы 1, вице-чемпион мира 2008 года, убеждён, что бразильским болельщикам очень нужно, чтобы в чемпионате вновь появился их соотечественник. Наиболее вероятный кандидат – Фелипе Другович, досрочно обеспечивший себе титул в Ф2 и уже приступивший к обязанностям резервного пилота Aston Martin.

Фелипе Масса: «Бразилии очень нужно, чтобы в чемпионате вновь появился бразильский гонщик, и Фелипе Друговича можно считать следующим, кто может вернуть нашим болельщикам ту особую любовь к Формуле 1, которая возможна, только если в чемпионате выступает бразилец.

Исторически позиции бразильских гонщиков в чемпионате были очень сильны, начиная с Эмерсона Фиттипальди, а потом были Нельсон Пике, Айртон Сенна, Рубенс Барикелло и я. Но теперь нам нужен новый талантливый бразилец, и я не сомневаюсь, что Фелипе Другович – достойный кандидат, который сможет показать, что наша страна остаётся частью мирового автоспорта.

Посоветовать ему могу одно: верить в свои силы. В Формуле 1 возможно всё. И хотя получить шанс попасть в чемпионат очень сложно, надо упорно трудиться и при этом всегда быть готовым к тому, что в какой-то из команд поверят в тебя и скажут: «ОК, ты будешь нашим гонщиком!» В это надо верить и делать всё, чтобы приблизить этот день».

«Бразильцев всегда отличал очень патриотичный настрой, и без разницы, о каком виде спорта идёт речь, мы очень гордимся, когда бразильцы представляют в нём нашу страну, – продолжил Другович. – Фелипе долго выступал в Формуле 1, но теперь пришла моя очередь, и я постараюсь сделать всё, что в моих силах».