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Автоспорт

Формат спринта на следующий год может быть пересмотрен

Формат спринта на следующий год может быть пересмотрен

Календарь на сезон 2023 года включает шесть этапов с субботним спринтом, но формат этих уик-эндов может быть пересмотрен.

Многие гонщики, в том числе действующий чемпион мира Макс Ферстаппен хотят, чтобы результаты спринта не влияли на стартовую решётку воскресной гонки. В руководстве FIA и Формулы 1 готовы прислушаться к этим пожеланиям.

Каким будет новый формат, пока неизвестно, но очень возможно, что субботний спринт станет отдельной гонкой, не влияющей на ход уик-энда, но позволяющей заработать дополнительные очки.

Обсуждение формата продолжится зимой.

Источник:www.f1news.ru

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