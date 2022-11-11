Формат спринта на следующий год может быть пересмотрен

Календарь на сезон 2023 года включает шесть этапов с субботним спринтом, но формат этих уик-эндов может быть пересмотрен.

Многие гонщики, в том числе действующий чемпион мира Макс Ферстаппен хотят, чтобы результаты спринта не влияли на стартовую решётку воскресной гонки. В руководстве FIA и Формулы 1 готовы прислушаться к этим пожеланиям.

Каким будет новый формат, пока неизвестно, но очень возможно, что субботний спринт станет отдельной гонкой, не влияющей на ход уик-энда, но позволяющей заработать дополнительные очки.

Обсуждение формата продолжится зимой.