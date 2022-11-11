Гран При Китая вновь под вопросом

В прошлый раз Гран При Китая прошёл в 2019-м, потом началась пандемия Covid-19, и хотя позже Формула 1 и промоутеры этапа продлили контракт до 2025-го, в следующем сезон он может не состояться.

Всё вновь зависит от ситуации с коронавирусом. Власти Китая строго относятся к соблюдению ограничений, а проведение Гран При – это приезд сотрудников команд и множества туристов, уже отвыкших носить маски.

Исполнительный директор Формулы 1 Стефано Доменикали заявил, что пристально следит за ситуацией в Китае…

Стефано Доменикали: «Ситуация с коронавирусом в Китае пока остаётся сложной, пока нет уверенности, что в 2023-м мы проведём там Гран При. Но мы продолжаем следить за ситуацией и будем держать всех в курсе».