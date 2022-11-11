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Автоспорт

Хэмилтон: Мне оказали огромную честь в Бразилии

Хэмилтон: Мне оказали огромную честь в Бразилии

За несколько дней до начала гоночного уик-энда в Сан-Паулу Льюис Хэмилтон посетил официальную церемонию, на которой его сделали почётным гражданином Бразилии. В Интерлагосе гонщик Mercedes поделился своими впечатлениями о новом статусе.

Льюис Хэмилтон: «Мне приходилось каждый день щипать себя за руку, чтобы поверить в то, что произошедшее – реальность. Я получил очень сюрреалистичный опыт на этой неделе – мне оказали такую честь в этой стране и продемонстрировали свою любовь.

Этот опыт отличается от получения рыцарства в Великобритании, хотя тогда я находился в историческом здании в окружении членов королевской семьи, став частью очень небольшой группы людей, удостоенной подобной чести.

В Бразилии это был конгресс с участием членов правительства, зал был полон людей, которые дарили мне свою любовь и энергию. Просто удивительно, как ко мне относятся в Бразилии – я очень за это благодарен».

Источник:www.f1news.ru

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