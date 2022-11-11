Хэмилтон: Не ожидал, что мы с Феттелем подружимся

До окончания карьеры Себастьяна Феттеля в Формуле 1 осталось две гонки. В четверг Льюис Хэмилтон говорил о сопернике, который стал ему другом…

Льюис Хэмилтон: «Жаль, что Себастьян уходит. Я не ожидал, что мы подружимся – такое редко бывает, если вы оба так амбициозны и сражаетесь между собой, занимаясь любимым делом.

Из всех гонщиков, Себастьян первым рядом со мной преклонил колено, первым посвятил себя инициативам, которые близки его сердцу. Я не знаю других гонщиков в истории спорта, который делали бы то, что делаем он и я, используя этапы Формулы 1 для демонстрации своих идей и убеждений. Он всегда был искренним и открыто шёл на такой риск. Я вижу в нём не соперника, а союзника».