Мика Хаккинен о соперничестве Хэмилтона и Ферстаппена

Под конец сезона в Mercedes смогли разобраться с машиной W13, она получила целый комплекс различных технических новинок, что позволило Льюису Хэмилтону вновь претендовать на победы. В 2022 году он пока не выиграл ни одной гонки, но в Остине и Мехико дважды финишировал вторым позади Макса Ферстаппена, который досрочно обеспечил себе второй титул и продолжает одерживать победы

В этом сезоне между Хэмилтоном и Ферстаппеном не было той враждебности, которая сопровождала их противостояние в прошлом году, когда сражение за титул продолжалось до последнего круга финального Гран При, но не исключено, что в 2023-м они вновь поведут принципиальный спор за победы. Разумеется, если в Mercedes смогут построить машину, которая позволит бросить вызов Red Bull Racing.

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен в своё время соперничал с Михаэлем Шумахером и на собственном опыте знает, что такое максимальный по интенсивности прессинг, ведь в 1998-м и 2000 гг. судьба титула тоже решилась только в последних гонках сезона.

Принимая участие в подкасте издания The Race, Хаккинен обратил внимание на определённые параллели между историей его соперничества с Шумахером и дуэлями, которые в прошлом году вели Хэмилтон и Ферстаппен.

«Прежде всего, оба великолепные гонщики, – сказал Мика. – Льюис на протяжении многих лет демонстрирует невероятное мастерство и зрелость, которая проявляется и в том, как он говорит о Формуле 1, о себе, о болельщиках. Он очень интересная личность, и, конечно, на трассе его отличает фантастическая скорость и опыт.

Макс всё ещё молодой джентльмен, но несмотря на свой возраст, уже добился великолепных результатов, он настоящий боец. Когда вы с ним соперничаете, это тот случай, когда не хотелось бы иметь столь грозного соперника.

У меня в молодости была возможность сражаться с Михаэлем Шумахером, и порой он позволял себе проказничать на трассе и никогда не сдавался. Когда мы говорим о Максе и Льюисе, то они иногда оказывались в похожих ситуациях.

Но вы должны точно соразмерять степень риска, на который идёте, когда боретесь с соперником. И мы видели очень опасные ситуации с участием Макса и Льюиса. Притом что оба – фантастические и очень талантливые гонщики.

Льюиса отличает невероятный уровень физической и психологической подготовки. В Формуле 1 сейчас очень интересный период – просто потому, что время, отведённое на тесты, предельно ограничено. Поэтому опытный гонщик оказывается полезен не только в случаях, когда во время пит-стопов происходят какие-то неожиданности, и не только в условиях переменчивой погоды.

Сила такого гонщика в том, что его отличает особое мастерство контроля машины, развитое до высочайшего уровня, когда он готов к любым сюрпризам. Подобный опыт не купишь за деньги, именно поэтому работа Льюиса производит столь сильное впечатление.

Я всегда знал, что он быстрый и талантливый, но меня также впечатляет, каким он стал человеком, как он общается – всё это прекрасный пример для молодых гонщиков».

Стиль пилотирования и методы борьбы на трассе, которые применяет Макс Ферстаппен, порой становились темой для обсуждения, но голландец никогда не был в ситуации, когда бы ему грозила дисквалификация. А вот с карьере Хаккинена такая история была: в 1994 году, в своём первом сезоне в составе McLaren, за инциденты в Сильверстоуне и Хоккенхайме он был отстранён он участия в Гран При Венгрии. Это стало для него уроком, и уже на следующем этапе, в Бельгии, Мика вновь поднялся на подиум.

Хаккинен не сомневается в том, что Макс Ферстаппен продолжит учиться, накапливать опыт и повышать мастерство: «Мне кажется, что будет именно так, ведь когда ты молод, ты уверен в себе и действуешь на трассе отважно и дерзко. Поэтому попадаешь в разные истории. Они могут происходить, пока ты не поймёшь по-настоящему, что такое жизнь и что такое гонки. Но то, как ты развиваешься в общечеловеческом плане – это всегда очень личное.

Макс – очень агрессивный молодой гонщик, но на всё нужно время. Думаю, когда ты начинаешь выигрывать гонки и квалификации и показывать самые быстрые круги, ты постепенно успокаиваешься. Это не значит, что ты перестаёшь атаковать на пределе, но просто начинаешь понимать, когда действительно необходимо это делать, и чувствовать, в каком состоянии твоя машина. Поэтому Макс ещё продолжит учиться».