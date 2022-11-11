Шумахер может стать резервным пилотом Mercedes

В Haas F1 отложили решение по составу команды до следующей недели, выбирая между Нико Хюлкенбергом и Миком Шумахером.

В Сан-Паулу Мик заявил, что у него есть запасной вариант: «Конечно, я хотел бы продолжать. Если решение команды окажется для меня негативным, буду думать, как действовать дальше, но было бы глупо не предусмотреть наихудший сценарий. Конечно, у меня есть «план Б», даже если мне хочется выбросить его из головы».

По информации Auto Motor und Sport, запасным вариантом может стать контракт с Mercedes на роль резервного пилота, если Даниэль Риккардо откажется от этого предложения, что весьма вероятно. У Джорджа Расселла долгосрочный контракт, Льюис Хэмилтон заявил о желании продолжить выступления – в 2024-м, когда Риккардо хотел бы вернуться за руль, в команде скорее всего не будет вакансий.

Резервный пилот Mercedes – это резервный пилот большинства клиентских команд Mercedes. И пример Ника де Вриза доказывает, что этот путь может привести за руль основной машины.