В Alfa Romeo вновь порадовали всех отличным постером

Если бы в Формуле 1 проводились конкурсы на лучший плакат, посвящённый гонкам того или иного сезона, велика вероятность, что Alfa Romeo регулярно претендовала бы на главные призы.

Не первый год художник, которому команда доверяет такие заказы, создаёт настоящие произведения искусства – их просто хочется назвать шедеврами, несмотря на все условности плакатного жанра.

Очередная работа, посвящённая Гран При Сан-Паулу, впечатляет и стилем, и красками, и прорисовкой деталей. Как всегда, её можно долго разглядывать и выискивать какие-то новые подробности.

Задача, стоявшая перед автором постера, безусловно, выполнена: национальный бразильский колорит отражён прекрасно, понятно, что речь идёт именно о Формуле 1, а также не перепутаешь, что плакат создан по заказу Alfa Romeo.

Кстати, вчера, 10 ноября, в Alfa Romeo отмечали 167-летие со дня рождения Александра Даррака, французского инженера, в 1906 году основавшего компанию Società Anonima Italiana Darracq (S.A.I.D.), которая через четыре года превратилась в Anonima Lombarda Fabbrica Automobili, т.е. в A.L.F.A. С этого началась славная история марки Alfa Romeo, которая продолжается до сих пор.