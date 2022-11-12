Алонсо: В спринте постараемся отыграть несколько мест

Эстебан Окон и Фернандо Алонсо квалифицировались шестым и седьмым в Интерлагосе. В Alpine довольны стартовыми позициями и рассчитывают двумя машинами заработать очки в спринте.

Эстебан Окон (6-й): «В первую очередь я хочу поздравить Haas и Кевина Магнуссена с поулом. Они рискнули, и их решение оправдалось – я рад за них.

Что касается нашей команды, то квалификация получилась сложной, но шестое и седьмое места – хороший результат. День получился сложным из-за погоды и необходимости правильно выбирать шины, но мы отлично справились.

В спринте у нас будет отличная возможность, ведь стартовая решётка отличается от привычной. Нужно сделать всё возможное и заработать ценные очки в спринте».

Фернандо Алонсо (7-й): «Я доволен квалификацией, прошедшей в очень сложных условиях. В первой сессии на промежуточных шинах я быстро адаптировался к условиям и был рад показать первое время. После перехода на слики я вновь оказался первым – мы быстры в переменчивых условиях.

В финале пошёл дождь – в таких условиях преимущество получают те, кто едет впереди. Вероятно, мы упустили шанс стартовать с более высокой позиции, но в спринте постараемся отыграть несколько мест. Я уверен, что это возможно».

Алан Пермейн, спортивный директор: «Мы довольны шестым местом Эстебана и седьмым Фернандо в квалификации. В таких сессиях с переменчивой погодой сложно всё сделать правильно и соблюсти баланс между риском и возможным результатом. Мы учитывали ситуацию в чемпионате, поэтому при принятии решений проявляли осторожность. Нам не нужен риск в квалификации, поскольку впереди длинный уик-энд со спринтом и гонкой, в которых будут разыграны очки.

Финал получился особенно сложным – важно было в самом начале сессии проехать быстрый круг на сликах до дождя или ждать развития событий на промежуточных шинах. Как и большинство, мы выбрали выехать на Soft, и довольны результатом.

В спринте мы сможем побороться за очки. Мы сделаем всё возможное, чтобы занять конкурентоспособные позиции на старте воскресной гонки».