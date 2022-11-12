Aston Martin оштрафовали на 200 евро

Стюарды Гран При Сан-Паулу оштрафовали команду Aston Martin за превышение скорости на пит-лейн.
Во время второй тренировки Лэнс Стролл проехал по пит-лейн со скоростью 81,6 км/ч вместо разрешенных 80 км/ч. Команда заплатит FIA 200 евро.
Селтик
Шахтер
1
1
Завершен
Ренн
Динамо
06.10.22 22:00
Челси
Милан
3
3
Завершен
Реал
Шахтер
2
1
Завершен
Интер
Барселона
1
0
Завершен
Реал
Осасуна
1
1
Завершен
Стюарды Гран При Сан-Паулу оштрафовали команду Aston Martin за превышение скорости на пит-лейн.
Во время второй тренировки Лэнс Стролл проехал по пит-лейн со скоростью 81,6 км/ч вместо разрешенных 80 км/ч. Команда заплатит FIA 200 евро.
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