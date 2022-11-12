Aston Martin оштрафовали на 200 евро

Стюарды Гран При Сан-Паулу оштрафовали команду Aston Martin за превышение скорости на пит-лейн.

Во время второй тренировки Лэнс Стролл проехал по пит-лейн со скоростью 81,6 км/ч вместо разрешенных 80 км/ч. Команда заплатит FIA 200 евро.