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Автоспорт

Aston Martin оштрафовали на 200 евро

Aston Martin оштрафовали на 200 евро

Стюарды Гран При Сан-Паулу оштрафовали команду Aston Martin за превышение скорости на пит-лейн.

Во время второй тренировки Лэнс Стролл проехал по пит-лейн со скоростью 81,6 км/ч вместо разрешенных 80 км/ч. Команда заплатит FIA 200 евро.

Источник:www.f1news.ru

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