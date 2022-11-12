Боттас: Оставаться на промежуточных шинах было ошибкой

Для Alfa Romeo квалификация в Сан-Паулу, проходившая в условиях переменчивой погоды, сложилась неудачно: Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу выбыли из борьбы уже в первой сессии.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Если вы показываете нормальный темп на тренировке, как это было в случае с нами, то совершенно не ожидаете, что для обеих машин всё закончится уже в первой части квалификации.

К сожалению, мы не смогли воспользоваться переменчивыми погодными условиями и в итоге за это заплатили. Жаль, что мы упустили такую возможность, но утешение одно: в субботу пройдёт спринтерская гонка, и мы постараемся отыграться.

На бразильской трассе всегда можно было обгонять, и если мы сможем вновь показать тот темп, который показали на тренировке, то ещё есть шанс исправить положение».

Валттери Боттас (18-й): «Результат расстраивает, особенно после того, что на тренировке мы выглядели вполне неплохо. Но по ходу первой квалификационной сессии мы приняли решение остаться на промежуточной резине, и это был ошибочный выбор. Возвращаясь в боксы, я видел, как гонщик Williams с трудом удерживал машину на трассе, когда ехал на сликах, поэтому мы решили остаться на промежуточных шинах.

Когда мы поняли, что надо перейти на Soft, я вновь вернулся в боксы, но двух кругов мне не хватило, чтобы прогреть шины до нужной температуры. И всё-таки ещё ничего не потеряно: впереди ещё два дня уик-энда, и в обоих будет возможность заработать очки. Учитывая, что на сухой трассе мы способны на высокий темп, у нас по-прежнему есть шансы показать хороший результат».

Гуаньюй Чжоу (17-й): «Сначала всё складывалось неплохо, особенно если учесть, что трасса была очень скользкая. К сожалению, вероятно, мы поехали в боксы на пару кругов позже, чем было нужно, после чего на сликах я успел закончить только один быстрый круг.

Разумеется, жаль, что до выхода во вторую сессию нам не хватило меньше двух десятых, ведь если бы можно было проехать хотя бы ещё круг, мы бы наверняка смогли показать более высокий результат.

Нам казалось, что темп у нас есть, и я проехал на мягких шинах неплохой круг, поэтому тем более огорчительно, что мы упустили возможность показать более высокий результат. Тем не менее, надеюсь, что в субботу мы сможем отыграться и улучшить наши стартовые позиции перед воскресной гонкой».