Гюнтер Штайнер: Мы о таком боялись даже мечтать!

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, вместе со всей командой чрезвычайно рад достижению Кевина Магнуссена, накануне выигравшего квалификацию в Сан-Паулу, что позволит датчанину начать субботний спринт с поула.

Гюнтер Штайнер: «Полагаю, мы о таком боялись даже мечтать! Но вся команда на протяжении семи лет прилагает максимум усилий, и вот наконец-то обстоятельства позволили нам завоевать поул. Думаю, что это нельзя считать просто везением – команда это вполне заслужила.

Мы в нужный момент правильно определилась с выбором резины, и Кевин сделал то, что от него требовалось: проехал отличный круг. Вы скажете, что мы просто воспользовались обстоятельствами, но важно было выпустить его на трассу первым, а дальше он всё сделал сам.

Знаете, есть такая поговорка: «Когда дождь идёт в виде супа, ваша ложка должна быть наготове». И сегодня у нас была эта ложка! Несколько предыдущих гонок складывались для Кевина не лучшим образом, всё время мешали какие-то проблемы, но сейчас, в тот самый момент, когда это было важно, он проехал идеальный круг.

Все понимали, что приближается дождь и быстро поставили слики, но остальные выехали на трассу всего на несколько секунд позже и уже не смогли сделать то, что удалось Кевину. Я хочу сказать, что это именно его заслуга. Представилась возможность, и он её использовал.

Но вся наша команда этого заслуживает. Я всегда говорю, что гонщик – только часть команды. Мы всегда упорно трудимся, никогда не сдаёмся и продолжаем бороться. Конечно, всегда находятся те, кто нас критикует и не верит в нашу команду, но сейчас я приглашаю всех скептиков вместе с нами порадоваться этому поулу!

Вы в нас не верили, а мы показали результат, превышающий все ожидания! Это здорово, все потрудились на славу, и я снимаю шляпу перед всеми сотрудниками Haas. Даже не знаю, думал ли я перед началом финальной сессии, что у нас будет такой шанс. Конечно, об этом всегда надо думать, но мы просто постарались как можно лучше выполнить свою работу, вне зависимости от обстоятельств, и сегодня у нас всё получилось.

Мы понимаем, что удержать первую позицию на протяжении всех 24 кругов спринта будет трудно, но надеюсь, что мы сможем заработать очки. Задача именно такая. Поэтому пока рано слишком сильно радоваться, сейчас важно сосредоточиться на подготовке к гонкам, а они проходят в субботу и воскресенье».