Хорнер: Поздравляю Магнуссена и Haas с поулом

Квалификация в Сан-Паулу прошла не идеально для Red Bull Racing. Макс Ферстаппен ошибся, заблокировав шины в восьмом повороте, а Серхио Перес попал в трафик…

Кристиан Хорнер ,руководитель команды: «Прежде всего, поздравляю Кевина Магнуссена и Haas F1 с поулом. Условия были сложными, тучи кружили вокруг трассы в первой, второй и третьей сессии, но наши парни отлично справились, обеспечив себе место в финале.

К сожалению, небольшая ошибка в восьмом повороте стоила Максу потери времени, но в спринте он стартует с первого ряда. Серхио не повезло. В финале квалификации Леклер выехал на промежуточных шинах, он надеялся, что Шарль заедет на пит-лейн, но он остался на трассе, что испортило круг Пересу. Впрочем, я уверен – он хорошо выступит в спринте и сможет отыграться».

Макс Ферстаппен (2-й): «Квалификация прошла в сложных условиях, блокировка шин в восьмом повороте стоила мне поула. Там непростое место, нужно было понять, насколько поздно можно тормозить, но и серьёзную ошибку, которая могла привести к большой потере времени, допустить не хотелось.

В спринте у нас хорошие шансы, но в таких условиях может произойти всё, что угодно. Главное, сейчас мы по-прежнему впереди. Посмотрим, насколько конкурентоспособными мы окажемся в спринте, погода в Интерлагосе непредсказуема, что всегда добавляет интереса.

Поздравляю Кевина и Haas F1 с первым поулом, надеюсь, они наслаждаются этим моментом».

Серхио Перес (9-й): «Неудачная квалификация. Я застрял позади Ferrari Леклера. Он слишком медленно ехал на круге выезда из боксов на промежуточной резине, я ждал, что он свернёт в боксы, чтобы перейти на слики, а он остался на трассе, я весь круг проехал за ним, потеряв много времени.

Мы никогда не узнаем, какую позицию я мог бы занять, я надеялся на место в тройке и расстроен тем, что оказался только девятым. В спринте я сделаю всё, чтобы отыграться и заработать очки».