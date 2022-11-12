Кевин Магнуссен принёс первый поул команде Haas

Кевин Магнуссен выиграл квалификацию Гран При Сан-Паулу, завоевав не только первый поул в карьере в Формуле 1, но и принеся Haas первый поул в истории команды. Его напарник Мик Шумахер показал двадцатое время, сильно ухудшив свою переговорную позицию с Haas о продлении контракта на следующий сезон.

Кевин Магнуссен (1-й): «Я уже давно не занимал такие высокие позиции, и до сих пор не могу в это поверить. Феноменальная работа команды – они сделали так, что я первым выехал из боксов, оказавшись на трассе в тот момент, когда она была в своём лучшем состоянии. Затем пошёл дождь, что оказало критическое значение.

В финале я максимально выложился. Трасса до конца так и не просохла, накрапывал дождь – такие условия идеально подходят нашей машине.

Борьба с Максом на старте? Я гонщик, стартую с поула, поэтому настраиваюсь на максимальную атаку».

Мик Шумахер (20-й): «В первую очередь я поздравляю Кевина и команду – заслуженный результат. Что касается моего выступления, то я сбит с толку. Возможно, я недооценил сцепление с асфальтом.

Трасса выглядела достаточно мокрой, но в реальности оказалась не такой, как я думал. Результат очень огорчает, и в спринте предстоит как следует потрудиться, но я готов».

Гюнтер Штайнер, руководитель команды: «Великий день для команды Haas! Мы семь лет работали и ждали этого – результат показывает, что напряжённая работа всегда окупается. Важно оказаться в правильное время в правильном месте, но я не думаю, что нам помогла удача – мы работали, чтобы оказаться в такой ситуации.

Когда представился шанс, Кевин проехал свой круг лучше соперников в сложных условиях. Вся команда говорит ему спасибо – отличный подарок на день рождения нашему боссу. Я сказал Джину Хаасу, что мы сделали ему подарок на день раньше, поскольку не могли перенести квалификацию.

Мик был быстр на промежуточных шинах, но, к сожалению, после перехода на слики не смог почувствовать машину.

Сейчас мы полностью сосредоточены на спринте, ведь команда продолжает борьбу за восьмое место в Кубке конструкторов. Мы приложим 100% усилий, чтобы добиться такого результата. Спасибо всей команде и болельщикам за поддержку всё это время».