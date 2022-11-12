Кевин Магнуссен: В спринте буду максимально атаковать!

Кевин Магнуссен выиграл дождевую квалификацию Гран При Сан-Паулу, завоевав первый поул в карьере. Гонщик Haas поблагодарил команду за правильные стратегические решения, которые позволили добиться такого результата.

Кевин Магнуссен: «Я даже не знаю, что сказать! Команда выпустила меня на трассу в самый подходящий момент. Я первым выехал с пит-лейн и проехал довольно хороший круг, который позволил завоевать поул. Просто невероятно!

Спасибо Джину Хаасу, Гюнтеру Штайнеру и всей команде за предоставленную возможность. Я вернулся в Формулу 1 после годовой паузы – просто невероятно, спасибо.

План на спринт? Максимальная атака! Постараемся предпринять что-нибудь интересное».