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Автоспорт

Кевин Магнуссен: В спринте буду максимально атаковать!

Кевин Магнуссен: В спринте буду максимально атаковать!

Кевин Магнуссен выиграл дождевую квалификацию Гран При Сан-Паулу, завоевав первый поул в карьере. Гонщик Haas поблагодарил команду за правильные стратегические решения, которые позволили добиться такого результата.

Кевин Магнуссен: «Я даже не знаю, что сказать! Команда выпустила меня на трассу в самый подходящий момент. Я первым выехал с пит-лейн и проехал довольно хороший круг, который позволил завоевать поул. Просто невероятно!

Спасибо Джину Хаасу, Гюнтеру Штайнеру и всей команде за предоставленную возможность. Я вернулся в Формулу 1 после годовой паузы – просто невероятно, спасибо.

План на спринт? Максимальная атака! Постараемся предпринять что-нибудь интересное».

Источник:www.f1news.ru

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