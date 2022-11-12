Магнуссен: Я буду атаковать так, словно это обычная гонка

Кевин Магнуссен выиграл квалификацию в Сан-Паулу, поэтому начнёт субботний спринт с поула. По словам датского гонщика Haas F1, у него вполне оптимистичный настрой, и он постарается заработать очки.

Кевин Магнуссен: «Настроение хорошее, я стартую с поула – кто бы мог подумать, что мы выиграем квалификацию?! Постараемся получше провести гонку и заработать очки. Вчера я сильно устал, поэтому отлично выспался.

По-моему, машина Haas на первой позиции стартового поля смотрится просто прекрасно. Я впервые начинаю гонку с поула, это станет для меня очень интересным опытом, и повторюсь: сегодня я надеюсь заработать очки. Как всегда, я настроен атаковать так, словно это обычная гонка – в общем, постараемся максимально воспользоваться ситуацией.

Стартовая прямая здесь слегка идёт в гору, поэтому в момент, когда мы трогаемся с места, надо одновременно работать тормозами и сцеплением, но это нормально, все находятся в равном положении».