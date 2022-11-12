Мику Шумахеру пора подумать о «плане B»

Мик Шумахер сомневается, что его результаты на двух последних этапах сезона могут существенно повлиять на его дальнейшую судьбу в Формуле 1. По сути примерно о том же самом недавно говорил и Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, обещая определиться с составом команды на 2023 год до Гран При Абу-Даби.

Главным претендентом на место напарника Кевина Магнуссена считается Нико Хюлкенберг, и не исключено, что на решение руководства Haas также повлияют итоги вчерашней квалификации в Сан-Паулу, где датчанин завоевал поул – первый в своей карьере и в истории американской команды – тогда как Мик оказался на 20-й строчке протокола.

Шумахеру в этом сезоне удалось пару раз заработать очки: в Великобритании он финишировал восьмым, в Австрии – шестым, а чего он сможет добиться в Бразилии при старте с последнего места в субботнем спринте, мы узнаем уже достаточно скоро.

«Не думаю, что моя ситуация может существенно измениться, но, безусловно, мы постараемся показать хороший результат, – сказал Мик ещё до квалификации, сложившейся для него крайне неудачно. – Похоже, что наша машина неплохо работает на этой трассе, поэтому будем надеяться, что нас ждёт хороший уик-энд».

Когда его спросили, есть ли у него «план B» на случай, если в Haas откажутся от его услуг, Шумахер ответил: «Об этом я подумаю, когда придёт время». В теории он мог бы рассчитывать на место резервного гонщика в какой-либо из команд, в том числе ходят слухи, что Мик может оказаться в Sauber, ведь в недалёком будущем она станет стратегическим партнёром Audi. Немецкая компания в 2026 году придёт в Формулу 1, подготовка к этому уже началась, и вполне логично, что в Audi хотят сотрудничать с кем-то из немецких гонщиков.

Кроме того, формально Шумахер остаётся в числе слушателей Гоночной академии Ferrari, и хотя есть вероятность, что это сотрудничество вскоре прекратится, пока не стоит исключать, что Мик может стать одним из резервистов Скудерии.

В сезоне 2022 года Шумахер уступал напарнику в квалификациях от двух десятых до секунды с лишним, счёт их квалификационных дуэлей 16:5 в пользу Магнуссена. Хотя в удачные дни Мик показывал скорости вполне на уровне более опытного датчанина, пару раз он весьма серьёзно разбивал машины – так было в Саудовской Аравии и Монако, и в руководстве команды не скрывают, что сотрудничество с немцем обходится слишком дорого.

Тем не менее, Шумахер по-прежнему уверен, что у него есть потенциал в Формуле 1: «Лично для меня важнее всего, что в течение сезона результаты стабильно улучшались, и я это знаю. Некоторые цели были достигнуты, хотя, разумеется, я не смог добиться всего, чего хотел, но я вовсе не был уверен, что это у меня получится. Такова Формула 1, она очень отличается от молодёжных категорий, в которых я выступал раньше.

Это говорили многие, но не лишне будет повторить: после двух лет в Формуле 1 никому не удавалось стать всесторонне подготовленным гонщиком. Мне по-прежнему предстоит многому научиться, я намерен продолжать этот процесс, чтобы когда-нибудь доказать, что я смог всё сложить воедино. В молодёжных категориях мне это удавалось, и я уверен, что мне по силам стать гонщиком высокого класса и в Формуле 1».

Если опытный Нико Хюлкенберг действительно заменит Мика в Haas F1, вполне можно ожидать, что в 2023-м он заработает для команды больше очков, а именно это для неё крайне важно, ведь с каждой следующей позицией в Кубке конструкторов сумма призовых увеличивается примерно на $11-12 млн.

Вероятно, надежды Мика и его менеджмента сейчас связаны с тем, что в других командах видели его прогресс по ходу сезона и смогли оценить потенциал немецкого гонщика, который ему просто не удалось раскрыть за рулём машины Haas. В любом случае, ему уже пора задуматься о «плане B».