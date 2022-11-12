Норрис: Надеюсь в спринте удержаться четвёртым

Результаты, показанные гонщиками McLaren в квалификации в Сан-Паулу, вряд ли можно оценить однозначно. Если Ландо Норрис в субботнем спринте стартует с 4-й позиции, то Даниэлю Риккардо не удалось подняться выше 15-й, после чего австралиец пожаловался на нехватку темпа.

Ландо Норрис (4-й): «Я очень доволен тем, как всё сложилось. Думаю, по ходу всей квалификации мы отлично работали и показали максимально возможный результат.

Полагаю, единственное, что можно было сделать лучше – это самыми первыми выехать на трассу в финальной сессии, но это было немного рискованно. В остальном мы принимали идеальные решения, и команда отлично справлялась с делом.

Машина оставила неплохое впечатление даже в сложных условиях. В моих попытках в трёх сессиях я показал 1-й, 5-й и 4-й результаты, что меня очень порадовало. Мне кажется, я нормально отработал в пятницу, даже несмотря на не лучшее самочувствие. Возможно, я пилотировал не вполне идеально, но 4-й результат позволит стартовать в спринте с отличной позиции. Надеюсь, мы сможем её удержать и заработаем в субботу немало очков».

Даниэль Риккардо (14-й): «Если честно, пилотировать в таких условиях было весело, но нам просто не хватило темпа. Поэтому показать на первом же быстром круге время, максимально возможное на этих шинах, было непросто.

Когда я узнал результаты некоторых других гонщиков, я не был уверен, что мы бы смогли проехать круг так же быстро. Когда мы перешли на слики, показать нужный темп не получилось. Впрочем, постараемся завтра отыграться.

Хорошо, что в программу уик-энда входит спринт, это даёт нам два шанса, и надеюсь, мы сможем ими воспользоваться».