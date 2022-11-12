Пиастри сможет участвовать в тестах McLaren

Мы писали о том, что на прошлой неделе Оскар Пиастри, который в следующем году станет напарником Ландо Норриса в McLaren, участвовал в частных тестах со своей новой командой за рулём прошлогодней MCL35M.

Формально, австралиец продолжает выполнять роль резервного пилота Alpine, но очевидно, что несмотря на скандальную ситуацию с его переходом, в команде не станут ему препятствовать. В Интерлагосе это подтвердил руководитель команды Отмар Сафнауэр, так что Пиастри сможет участвовать в тестах, которые пройдут в Абу-Даби после окончания сезона, уже за рулём McLaren.

Как сообщалось, сразу несколько гонщиков на этих тестах будут работать со своими новыми командами – Фернандо Алонсо с Aston Martin, Ник де Вриз с AlphaTauri, Пьер Гасли с Alpine, а теперь и Пиастри с McLaren.