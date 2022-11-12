Пол Монаган: Макс знает, что ему нужно от машины

На пресс-конференции в субботу главный гоночный инженер Red Bull Racing Пол Монаган говорил о сильных сторонах Макса Ферстаппена…

Пол Монаган: «В юности Макс много работал с машиной, часто под руководством отца – и сейчас эта школа здорово помогает. Он знает, что ему нужно от машины, чего он хочет. Его инженеры знают, как подготовить машину, чтобы её баланс устроил Макса, чтобы она хорошо управлялась и позволяла беречь шины.

В последние два сезона Макс провёл очень здорово. Он бы не добился бы таких результатов, если бы не был исключительным гонщиком.

Может ли он стать лучше? Да, конечно. Возможно, он не поблагодарит меня за эти слова, но я думаю, что есть области, в которых он может стать лучше. Он будет копаться в себе и думать, что мог бы сделать лучше, а мы со своей стороны должны предоставить ему достойную машину, на которой он в следующем году вновь сможет продемонстрировать своё мастерство».