20 минут до старта: Комментарий Кристиана Хорнера

Перед стартом Гран При Сан-Паулу Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing, дал понять, что они учли уроки, полученные по ходу субботнего спринта, и сегодня будут действовать иначе.

Кристиан Хорнер: «В сегодняшней гонке многое будет зависеть от тактики, в воскресенье более жаркая погода, чем была вчера, а машины с полными баками на старте Гран При, разумеется, намного тяжелее, чем на старте спринта.

Будем надеяться, что нам удастся хорошо начать гонку, однако сегодня у нас очень сильные соперники. Серхио Перес продолжает бороться с Леклером за 2-е место личного зачёта, и наша задача – обеспечить, чтобы наш гонщик финишировал впереди Шарля.

Разумеется, хочется, чтобы обе машины Red Bull Racing оказались на максимально высоких местах. Вероятность применения командной тактики в Абу-Даби будет выше, чем здесь. Впрочем, посмотрим, как всё будет складываться сегодня. Сложно что-то предсказывать, потому что никто точно не знает, как поведёт себя резина, но сегодня мы выбрали для старта шины другого состав, не такие, как вчера, ведь в субботу наша тактика не сработала…»