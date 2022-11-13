Следить

  • Селтик
    Шахтер

    1
    1

    Завершен

  • Ренн
    Динамо

    06.10.22 22:00

  • Челси
    Милан

    3
    3

    Завершен

  • Реал
    Шахтер

    2
    1

    Завершен

  • Интер
    Барселона

    1
    0

    Завершен

  • Реал
    Осасуна

    1
    1

    Завершен

Автоспорт

70 минут до старта: Комментарий Карлоса Сайнса

70 минут до старта: Комментарий Карлоса Сайнса

Карлос Сайнс финишировал вторым в спринте, но потерял пять мест за замену силовой установки – и надеется отыграться…

Карлос Сайнс: «Уверен, в гонке у меня будут возможности. Деградация резины достаточно высокая, поэтому нас ждёт много пит-стопов, но на этой трассе можно обгонять. Конечно, хотелось бы стартовать выше седьмого места, но мы поборемся.

Сегодня температура асфальта на двадцать градусов выше, поэтому важно следить за деградацией резины. В таких условиях стратегия на гонку может быть не такой очевидной, как кажется. Моя цель – быстро отыграть позиции и побороться за подиум».

Источник:www.f1news.ru

Категории
Комментарии
Реклама
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Автоспорт