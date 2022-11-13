70 минут до старта: Комментарий Карлоса Сайнса

Карлос Сайнс финишировал вторым в спринте, но потерял пять мест за замену силовой установки – и надеется отыграться…

Карлос Сайнс: «Уверен, в гонке у меня будут возможности. Деградация резины достаточно высокая, поэтому нас ждёт много пит-стопов, но на этой трассе можно обгонять. Конечно, хотелось бы стартовать выше седьмого места, но мы поборемся.

Сегодня температура асфальта на двадцать градусов выше, поэтому важно следить за деградацией резины. В таких условиях стратегия на гонку может быть не такой очевидной, как кажется. Моя цель – быстро отыграть позиции и побороться за подиум».