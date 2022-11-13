Джордж Расселл: Командной тактики не будет

В Сан-Паулу машины Mercedes стартуют из первого ряда, при этом с поула гонку начнёт Джордж Расселл, победитель субботнего спринта. Понятно, что теперь он мечтает впервые в карьере выиграть Гран При, но к этому же будет стремиться и его напарник, Льюис Хэмилтон. Джордж заверил, что никакой командной тактики не будет, и они будут по-настоящему бороться на трассе.

«Однозначно, никакой командной тактики не будет, – сказал Расселл. – Но я думаю, что наше соперничество на трассе будет носить тактический характер, при этом каждый будет стремиться добыть для команды победу.

Как мы видели в Мехико, где у нас с Льюисом была одинаковая тактика, такой подход в итоге повредил нам обоим. Пожалуй, пока мы точно не знаем, какая стратегия окажется оптимальной в предстоящей гонке, но понятно, что мы будем бороться на трассе корректно.

Не сомневаюсь, что команда разработает для нас разные тактические схемы, это позволит подготовиться к любым сценариям возможного развития событий. Будем надеяться, что один из нас испытает радость победы. Но полагаю, наш недавний опыта подсказывает, и мы оба это признаём, что в плане тактики нам стоит избрать два разных пути».

Хэмилтон согласился с напарником и добавил: «Я лишь, пожалуй, скажу, что победный дубль при любом порядке, в каком мы финишируем, сделает меня счастливым. Но, безусловно, Джордж в этом году работает невероятно здорово и постарается выиграть предстоящую гонку. При этом, разумеется, мы будем бороться на трассе аккуратно и корректно.

Конечно, в первую очередь, как всегда, мы должны думать об интересах команда, о том, как добиться для неё нужного результата. При этом каждый из нас сделает всё, чтобы победить».