Ковалайнен: У нас с Льюисом всегда были добрые отношения

Карьера Хейкки Ковалайнена в Формуле 1 завершилась не так, как ему бы хотелось, поэтому после 2013 года он редко появлялся в паддоке. Но в этом сезоне ситуация изменилась, когда Хейкки принял предложение поработать в качестве эксперта на телеканале Viaplay. В частности, ему удалось провести интересное интервью с Льюисом Хэмилтоном, получившее весьма похвальные оценки зрителей.

В своё время они были напарниками в McLaren и, по словам финна, у них до сих пор остаются прекрасные отношения. Например, в Абу-Даби, где Хейкки вместе со своей британской супругой жил в последние годы, семья Хэмилтона не раз бывала у него в гостях.

«После того, как завершилась моя карьера в Формуле 1, телеканалы разных стран регулярно приглашали меня поработать экспертом, – рассказал Ковалайнен в интервью финскому таблоиду Iltalehti. – Но я сразу отказывался, поскольку считал, что если я уже не выступаю в чемпионате в качестве гонщика, то ни в какой другой роли появляться на пит-лейн не буду.

Но на этот раз я согласился сотрудничать с Viaplay, и моей первой гонкой стал Гран При Венгрии, что было не случайно, ведь именно на Хунгароринге я одержал свою единственную победу. Я даже удивился, что возвращение в паддок не доставило мне никаких особых переживаний, к тому же все меня очень тепло приняли. Было такое чувство, что люди по мне соскучились!

Было приятно поболтать со старыми знакомыми, вспомнить былое и обсудить свежие новости. По-моему, единственное индивидуальное интервью телеканалу Viaplay Льюис дал именно мне. У нас сохранились очень хорошие отношения, и мы с Кэтрин обычно принимаем его семью, когда гонки Ф1 проходят в Абу-Даби.

Прошлогодний финал сезона, если всё детально проанализировать, был весьма неоднозначным. Сначала казалось, что Льюис без проблем станет чемпионом мира, а всего через пару минут победу отпраздновали соперники. После той гонки я разговаривал с Льюисом, он был непривычно серьёзным, и чувствовалось, что случившееся его просто шокировало.

Не знаю, может быть, Льюис всегда знал, что я для него не представляю реальной угрозы, поэтому наши отношения всегда были добрыми и искренними. А, например, с Кими Райкконеном мы не общаемся, хотя между нами не было никаких раздоров. Кими – парень приятный и прямолинейный, но просто жизнь развела нас в разные стороны. Впрочем, думаю, если мы с ним где-нибудь встретимся, никаких проблем не будет».