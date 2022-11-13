Ландо Норрис: Пара очков – это лучше чем ничего

Ландо Норрис финишировал 7-м в субботнем спринте в Сан-Паулу и после гонки признал, что поведение машины оставляло желать много лучшего, но он рад, что смог заработать хотя бы пару очков.

Ландо Норрис (7-й): «Шансов бороться с соперниками не было вообще – даже на первом круге они были намного быстрее нас. Пришлось непросто, но моей главой задачей было опередить Кевина Магнуссена, и мы её выполнили.

Этим я доволен, хотя должен признать, что машина оставила ужасное впечатление. Сцепления не было – возможно, сказалась высокая температура асфальта и какие-то другие факторы. Тем не менее, мы заработали пару очков, это лучше чем ничего, так что повод для радости есть.

Предвижу, что в воскресной гонке у нас тоже будут сложности, и не рассчитываю, что мы сможем добиться большего, чем сегодня. Хотя спринт был трудным, мы всё-таки неплохо его провели, ведь Даниэль тоже отыграл несколько позиций. Если завтра нам удастся финишировать в призовой десятке, то день можно будет назвать удачным».

Даниэль Риккардо (11-й): «Сегодня я получил настоящее удовольствие от многочисленных дуэлей на трассе. Теперь хочу пересмотреть запись гонки, ведь я то отыгрывал какие-то позиции, то терял их, так что даже не знаю, как всё складывалось.

Конечно, что-то можно было сделать и получше, но всё-таки я поднялся на несколько позиций выше, так что мы нормально сработали. Полагаю, если вы стартуете из середины пелотона, ваша ситуация по ходу гонки может постоянно меняться. Я всё-таки считаю, что надо бы на пару десятых прибавить, это бы облегчило нам задачу на завтрашний Гран При.

Тогда я бы мог более агрессивно сражаться на трассе, но посмотрим, что нам удастся предпринять. В целом у меня позитивный настрой, и поскольку какие-то позиции мы отыграли, то в гонке мы стартуем намного ближе к призовой десятке».