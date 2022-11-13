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Автоспорт

Марко: На втором секторе мы секунду уступали Mercedes

Марко: На втором секторе мы секунду уступали Mercedes

После квалификации консультант Red Bull уверенно говорил, что Макс Ферстаппен легко «выиграет спринт, не важно – на мокрой или на сухой трассе», но гонщик Red Bull финишировал только четвёртым. Огорчённый Марко заявил, что не ждал такого результата.

Хельмут Марко: «На втором секторе мы секунду уступали Mercedes. Это слишком много. Видимо, мы допустили ошибку. Или остальные стали намного быстрее. Если бы Макс стартовал на Soft, мы бы не выиграли эту гонку, в лучшем случае он бы финишировал третьим.

Серхио тоже не смог ехать в темпе Хэмилтона. Его шины Soft тоже потеряли эффективность в конце спринта. Всё пошло не так, как мы представляли.

У Макса есть дополнительный комплект шин Soft для гонки, что поможет провести гонку с двумя пит-стопами, но прежде нужно решить наши проблемы на втором секторе».

Источник:www.f1news.ru

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