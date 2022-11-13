Расселл: Я безумно рад, что смог одержать победу!

Джордж Расселл выиграл Гран При Сан-Паулу и после финиша не смог сдержать слёз радости, ведь это его первая победа в Формуле 1. Льюис Хэмилтон финишировал вторым, и это первый победный дубль Mercedes за долгое время.

Джордж Расселл (1-й): «Непередаваемое ощущение, и я хочу выразить огромную благодарность всей команде, ведь именно она сделала всё это возможным! В эмоциональном плане сезон похож на американские горки, а эта гонка была по-настоящему трудной.

Льюис ехал очень-очень быстро, а когда я увидел автомобиль безопасности, то понял, что концовка Гран При обещает быть тяжёлой, прессинг со стороны напарника был действительно мощным, но я безумно рад, что смог одержать победу! У меня просто нет слов!

На круге возвращения в боксы на меня нахлынули воспоминания, начиная с того времени, когда родители отдали меня заниматься картингом. Вся семья всегда меня очень поддерживала, а также я хочу поблагодарить мою подругу, моего тренера, моего менеджера и всех людей, которые помогли мне получить возможность попасть в программу Mercedes. Этот список просто бесконечен, и сегодня я испытываю настоящую гордость!»

Льюис Хэмилтон (2-й): «Прежде всего хочу искренне поздравить Джорджа, который вчера прекрасно провёл квалификационную гонку, а сегодня отлично выступил в Гран При. Он действительно заслужил эту победу! Как и вся наша команда, и я очень горжусь всеми, кто работает на базе и здесь, на трассе – мы добились великолепного результата!

В этом году все очень упорно трудились ради того, чтобы завоевать победный дубль, поэтому я всех от души благодарю и даже не знаю, что ещё добавить. Но я также хочу сказать большое спасибо бразильским болельщикам! Это вообще была одна из самых лучших недель моей жизни – так здорово меня здесь принимали. С удовольствием вернусь в Бразилию и уже запланировал провести здесь отпуск».