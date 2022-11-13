Расселл: В воскресенье будем претендовать на победу

Джордж Расселл в прекрасном стиле выиграл спринт в Сан-Паулу и воскресный Гран При начнёт с поул-позиции. Более того, поскольку Карлос Сайнс, финишировавший вторым, получит штраф за замену двигателя, обе машины Mercedes займут первый стартовый ряд.

Джордж Расселл (1-й): «Это было невероятно, ведь мы не ожидали, что будем способны на столь высокий темп. Но результат стал подтверждением и тех огромных усилий, которые все мы прилагаем, и прогресса, достигнутого командой.

Начиная с Остина, на всех трёх трассах машина отлично работала, производит очень хорошее впечатление, хотя сложно сказать, на какие скорости был бы способен Макс, если бы он ехал на мягкой резине. В любом случае, сейчас у меня отличное настроение.

Выиграть спринт не так просто, ведь вы должны найти правильный баланс между риском и стремлением показать высокий результат. И хотя мне безумно хотелось выиграть сегодняшнюю гонку, я не собирался слишком сильно рисковать, чтобы не откатиться за пределы призовой восьмёрки и не стартовать с каких-нибудь далёких позиций. Но нам повезло, мы смогли выполнить задачу.

Я безумно рад, что мы с напарником стартуем из первого ряда, ведь Льюис отлично потрудился, пробившись вперёд с 8-й позиции. В общем, это здорово.

Не сомневаюсь, что завтра Макс покажет великолепную скорость, когда будет прорываться через пелотон, но мы стартуем с отличных позиций и, вероятно, сможем разделить тактику и будем претендовать на победу».

Льюис Хэмилтон (3-й): «Я очень доволен результатом, и вообще вся неделя проходит здорово. Вчера у нас был непростой день, но сегодня после старта с 8-й позиции мы постепенно пробились вперёд. Разумеется, я поздравляю Джорджа, но мы должны поблагодарить весь коллектив базы Mercedes и всех, кто работает на трассе, за их самоотверженный труд в этом сезоне. Именно это позволило показать столь высокий результат. В воскресенье мы стартуем из первого ряда, и это невероятно здорово.

Теперь задача в том, чтобы сдержать натиск соперников, стартующих позади нас, но мы будем действовать сообща, всей командой, чтобы её выполнить. Приложим для этого все усилия.

Если мы сможем контролировать деградацию резины, а погода будет хорошей, то нам по силам дать соперникам бой. И, конечно, выиграть в Бразилии было бы невероятно здорово!»