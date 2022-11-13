Стюарды не нашли нарушений стартовой процедуры

По обращению дирекции гонки стюарды Гран При Сан-Паулу проверили соблюдение гонщиками стартовой процедуры – было замечено, что несколько машин могли находиться за пределами разметки своей стартовой позиции, в нарушение статьи 8.6.1. a) международного спортивного кодекса FIA.

Просмотрев все доступные ракурсы видеозаписи и сделав измерения на стартовом поле, стюарды отметили, что разметка нанесена уже, чем обычно, плохая видимость из кокпита крайне осложняет соблюдение этого правила – и ни один из гонщиков не получил преимущества.

Исходя из этого, стюарды решили не предпринимать никаких дальнейших действий.