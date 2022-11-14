Хаккинен: Для Расселла это лишь первая победа из многих

В Сан-Паулу Джордж Расселл открыл счёт победам в Формуле 1, а команда Mercedes отпраздновала двойной успех, ведь впервые в сезоне, который складывался для неё весьма непросто, её гонщики заняли две верхние ступеньки подиума. Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал главные события бразильского уик-энда.

В этот уик-энд мы увидели великолепные гонки, и Джордж действительно заслужил эту победу, ведь он выступал очень уверенно. В пятничной квалификации он был самым быстрым из гонщиков Mercedes, а потом выиграл субботний спринт в весьма впечатляющем стиле. В воскресенье он идеально провёл Гран При: прекрасно стартовал, сразу создал отрыв, а в периоды, когда на трассе был автомобиль безопасности, не позволил никому поколебать его уверенность.

Джорджу пришлось выдержать сильный прессинг, особенно когда в полутора секундах за ним ехал Льюис Хэмилтон, но британец всё сделал правильно и удержал лидерство. Похоже, что это лишь первая победа из многих, которые Расселлу предстоит одержать в будущем.

Сейчас в его карьере самый подходящий для этого момент: ему всего 24 года, и он предельно мотивирован. За три года в Williams он изучил Формулу 1, пилотируя менее конкурентоспособные машины, и чуть не выиграл свою дебютную гонку в составе Mercedes, когда в декабре 2020 года Льюис был вынужден пропустить Гран При Сахира. Но Джорджу пришлось ждать до этого уик-энда, ведь только сейчас он получил в своё распоряжение по-настоящему быструю машину – и сразу победил.

Возвращение Mercedes на первые позиции – одна из самых впечатляющих тем в этом году. В первой половине сезона у них была неэффективная машина, но команда не сдавалась, продолжала модернизировать W13 и к этапу в Бразилии вновь вернулась на конкурентоспособный уровень. Это важно не только для них, но и для всей Формулы 1, поскольку означает, что в Mercedes разобрались с проблемами и в 2023-м должны стать сильнее.

У Red Bull в этот уик-энд были сложности, и похоже, что изменение температур сильно сказалось на эффективности работы резины на их машинах. В субботнем спринте команда решила поставить Максу Ферстаппену шины Medium, но даже на более мягкой резине у них не было той стабильности, что у Mercedes или Ferrari.

Это говорит о том, что даже чемпионская машина может быть очень чувствительной, и от трассы к трассе её поведение может меняться. Макс и Серхио Перес не смогли в этот уик-энд добиться привычного превосходства в скорости, которое мы видели в этом году.

Столкновение Макса и Льюиса на 6-м круге было больше похоже на гоночный инцидент, но стюарды решили, что голландец виноват в большей степени, поэтому выписали ему 5-секундный штраф. Мне показалось, что это слишком суровое наказание, ведь в 1-м повороте впереди был Ферстаппен, затем Льюис занял внешнюю траекторию во 2-м повороте и вышел вперёд, когда они приближались к следующему апексу.

Никто не хотел аварии, тем более, если речь о гонщиках, одержавших столько побед. Макс мог снять ногу с газа, но всё произошло за считаные доли секунды, за которые надо было принять такое решение.

Последствия инцидента были такие: во-первых, потом Льюис великолепно провёл гонку, пробившись через пелотон и финишировав вторым, причём он даже мог поспорить с Джорджем за победу. Во-вторых, на пит-стопе на машине Макса заменили носовой обтекатель, и на этом было потеряно всего 10 секунд – невероятное достижение механиков Red Bull Racing! После этого Ферстаппен вновь мог атаковать в полную силу и занял в гонке 6-е место. Результат по его меркам не самый впечатляющий, и всё-таки он был достигнут благодаря усилиям команды.

Именно интересы команды должны быть превыше всего: если у вас есть договорённости о том, как вы будете взаимодействовать с напарником, лучше бы всегда их выполнять. Мы точно не знаем, какие договорённости существуют между Максом и Red Bull, но понятно, что в команде у него статус гонщика №1, и он уже завоевал для неё два чемпионских титула.

Однако Серхио Перес не раз оказывал Максу большую помощь, и в этом году они вместе обеспечили команде победу в Кубке конструкторов. Было бы неплохо, если бы Макс помог напарнику занять 2-е место в личном зачёте, тем более сейчас, когда у Переса равное количество очков с Шарлем Леклером, гонщиком Ferrari.

Кристиан Хорнер подтвердил, что в команде уже обсудили сложившуюся ситуацию, напарники пожали друг другу руки, и в Абу-Даби в Red Bull постараются помочь Серхио стать вице-чемпионом. Интересно посмотреть, как у них это получится.

Я уже предвкушаю финальную гонку сезона. Сражение за 2-е места в обоих зачётах чемпионата продолжается, поэтому нас ждёт захватывающий Гран При. В Ferrari хотят одолеть Mercedes, Шарль стремится опередить Серхио, поэтому ставки по-прежнему высоки.