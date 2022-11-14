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Автоспорт

Изола: В Абу-Даби команды уделят внимание задним шинам

Изола: В Абу-Даби команды уделят внимание задним шинам

В Абу-Даби команды получат «мягкую» тройку составов – С3, С4 и С5 в роли Hard, Medium и Soft. В Pirelli считают такой выбор оптимальным…

Марио Изола, Pirelli: «В Абу-Даби мы увидим завершение по-настоящему интересного сезона. Прошлогодние изменения некоторых прямых и поворотов на трассе Яс-Марина сделали её быстрее, сбалансировав продольную и поперечную нагрузку на резину. Несмотря на эти изменения, команды по-прежнему будут уделять большее внимание задним шинам, чтобы добиться лучшего сцепления.

Во вторник после Гран При Абу-Даби команды в течение целого дня смогут поработать со сликами 2023 года, привлекая опытных или молодых пилотов».

Источник:www.f1news.ru

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