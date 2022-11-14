Изола: В гонке всё зависело от множества факторов

Гран При Сан-Паулу отчётливо показал прогресс Pirelli. В прошлом году команды не использовали в этой гонке шины Soft, а в прошедшем Гран При обошлись без Hard – число пит-стопов осталось прежним…

Марио Изола: «Яркая гонка. Замечательно видеть, как год за годом гонка в Интерлагосе дарит болельщикам такие эмоции!

Как и ожидалось, в гонке всё зависело от множества факторов: аварии, два выезда автомобиля безопасности, снижение температуры более чем на 10 градусов – гонщикам пришлось адаптироваться, используя разные варианты стратегии.

Было интересно наблюдать за тем, как настройки разных машин влияли на износ шин Soft и Medium. На старте гонки шины Soft позволили проехать более 25 кругов даже на тяжёлых от топлива машинах, а шины Medium лучше сработали во второй половине дистанции, когда асфальт покрылся отработанной резиной.

Поздравляем Mercedes и Джорджа Рассела с его первой победой в Гран При на глазах фантастической бразильской публики».