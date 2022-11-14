Лео Турини: Атмосферу в Ferrari нормальной не назовёшь

Лео Турини, известный итальянский журналист, анализируя события Гран При Сан-Паулу, среди прочего намекает, что над Маттиа Бинотто, руководителем команды Ferrari, похоже, сгущаются тучи.

Так много всего, о чём хочется сказать! Начнём с исторического возвращения Mercedes на высшую ступень подиума благодаря усилиям Джорджа Расселла – команда ждала этого весь год. Победный дубль «Серебряных стрел» в Сан-Паулу – прямое следствие знаменитой директивы FIA, но дело не только в ней.

Идём далее. Если говорить о Ferrari, то Шарль Леклер прав, полагая, что лишился шансов на успех в Бразилии из-за неудачного манёвра Ландо Норриса, отбивавшегося от его атак. Те, кто считает иначе, не понимают, что такое «гоночный инцидент».

С другой стороны, Леклер был неправ, когда по радио просил, чтобы напарник уступил ему позицию. Всё-таки речь идёт не о титуле, а лишь о теоретической возможности занять второе место в чемпионате. Кроме того, я искренне не понимаю, почему Карло Сайнс, ехавший в первой тройке, должен делать напарнику такие уступки.

При этом нет сомнений, что атмосферу в Скудерии нормальной не назовёшь. Разумеется, я не могу поручиться за достоверность слухов о том, что Маттиа Бинотто на грани увольнения, но они циркулируют уже не первую неделю. Я лишь придерживаюсь позиции, которую отстаиваю с незапамятных времён: тот, кто возглавляет гоночное подразделение Ferrari, должен пользоваться полным и безоговорочным доверием руководства компании. Если этого нет, игра закончена.

Полагаю, в будущем мы ещё вернёмся к этой теме.

Остаётся добавить, что даже если напарники, за какую бы команду они ни выступали, вместе празднуют успех, налегая на шампанское и устрицы, они никогда не становятся настоящими друзьями.

То, как себя повёл Макс Ферстаппен по отношению к Серхио Пересу – это классический пример ситуации, когда человек считает, что теперь ему всё дозволено. Иначе говоря, он полагает, что весь мир – его вотчина.

Безусловно, именно Ферстаппен был виноват в инциденте, произошедшем между ним и Льюисом Хэмилтоном на начальной стадии гонки. Это говорит вот о чём: если в 2023-м эти двое вновь поведут спор за победы и за титул, то мы можем оказаться в ситуации, когда поневоле задумаешься: а не вернуть ли Майкла Маси? Впрочем, я этого не утверждаю…