Марко удивлён отказом Ферстаппена пропустить Переса

Макс Ферстаппен отказался выполнить приказ командны и пропустить вперёд Серхио Переса на последнем круге Гран При Сан-Паулу. Комментируя своё решение, действующий чемпион мира заявил, что у него были на то причины, которые он уже объяснил Red Bull Racing.

Однако отказ Макса выполнить распоряжение команды удивил консультанта Red Bull Хельмута Марко, который ожидал от гонщика, что тот пропустит напарника.

«Задача Red Bull – второе место Серхио в личном зачёте по итогам сезона, – приводит слова Хельмута Марко Racingnews365. – И Макс должен делать всё возможное, чтобы помочь в этом. Больше мне нечего сказать по поводу произошедшего».