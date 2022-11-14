Скандал в семействе Red Bull и его возможные последствия

Незадолго до финиша Гран При Сан-Паулу команда Red Bull Racing попросила Макса Ферстаппена пропустить Серхио Переса вперёд. Мексиканец борется с Шарлем Леклером за второе место в личном зачёте, для этого ему нужно набирать очки, однако Макс в резкой форме отказался выполнить инструкции, и об этой истории мы рассказывали.

После финиша гонки Ферстаппен, отвечая на вопросы прессы, лишь заявил: «Я понимаю, что Серхио расстроен. Но я также привёл команде мои причины, это связано кое с чем, что случилось в прошлом». Дать более детальные комментарии он отказался.

В результате после бразильского этапа чемпионата у Леклера и Переса равное количество очков, по 290, но гонщик Ferrari впереди, поскольку на его счету больше побед. В чемпионской команде сейчас явно напряжённая атмосфера, которую вполне характеризуют реплики мексиканца, сказавшего о напарнике буквально следующее: «Он показал своё истинное лицо. Если у него два титула, то это благодаря мне».

После этой истории возникает вопрос: кто в Red Bull всё-таки главный? И как будут складываться дальнейшие отношения между напарниками? Понятно, что Ферстаппену предоставлена полная свобода, и нет сомнений, что он быстрее Переса и не случайно в этом сезоне выиграл 14 гонок и второй титул. Также понятно, что гонщикам такого уровня всегда свойственен эгоизм, иначе бы они не добились столь впечатляющих успехов. Тем не менее, Ферстаппену следует ставить интересы команды выше собственных, особенно в ситуациях, когда его об этом просят.

В социальных сетях после вчерашней гонки появились бесчисленные комментарии возмущённых болельщиков, которые не выбирают выражений, крайне эмоционально высказывая своё отношение к голландцу. А вот мнения бывших гонщиков Формулы 1, сотрудничающих с немецкими телеканалами.

«Думаю, Серхио Перес ещё в свой первый год выступлений за Red Bull показал, как много он может сделать для команды, – сказал Ральф Шумахер в эфире RTL. – Думаю, что Максу пора бы отдать этот долг, но он демонстрирует психологию уличного драчуна, и это проявление эгоизма.

Разумеется, он добился огромных успехов, но если он будет так себя вести, то может лишиться поддержки команды. Не уверен, что это того стоит – всё таки надо вести себя по-человечески. Макс должен всё хорошо взвесить и умерить своё упрямство».

«Теперь Серхио ещё подумает, надо ли помогать Максу в будущем, – добавил Тимо Глок, ныне эксперт Sky Deutschland. – Не стоит забывать, что он сделал для Ферстаппена в прошлом году, а сейчас речь шла лишь о шестом месте в гонке. Вполне можно было дать Пересу возможность заработать ещё пару очков».

Разумеется, этот эпизод напомнил всем другую историю, связанную с этой же командой, но произошедшую девять лет назад, когда Себастьян Феттель во время Гран При Малайзии 2013 года не выполнил инструкцию, опередив Марка Уэббера и лишив австралийца победы. Понятно, что сейчас ставки были не столь велики, но сходство между двумя эпизодами всё-таки есть, поскольку Феттель тогда, пытаясь оправдывать свои действия, тоже говорил о своих прошлых обидах.

После гонки в Сан-Паулу Ферстаппен дал понять, что в Абу-Даби, если потребуется, он поможет напарнику и поддержит его. Но однозначно, что атмосфера в команде будет уже не такой благоприятной и дружественной, какой она казалась ещё совсем недавно.

Под конец можно привести слова Переса в ответ на вопрос, важно ли для него, чтобы в команде у напарников были равные шансы: «Безусловно, важно. В противном случае для меня теряется смысл».