Валттери Боттас: Я доволен гонкой и рад за команду

Валттери Боттас финишировал девятым в Сан-Паулу, что позволило Alfa Romeo до пяти очков увеличить отрыв от Aston Martin в борьбе за шестое место в Кубке конструкторов. Напарник Боттаса Гуаньюй Чжоу финишировал тринадцатым, но после штрафа Пьера Гасли за превышение скорости на пит-лейн переместился на двенадцатую строчку в протоколе.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Команда хорошо поработала, смогла переломить неудачный ход уик-энда и добилась результата. В спринте и в гонке мы демонстрировали хороший темп и можем быть довольны тем, что уезжаем из Бразилии, увеличив отрыв от ближайших соперников.

Наши гонщики хорошо стартовали, и Валттери какое-то время ехал пятым. Жаль, что автомобиль безопасности свёл на нет наше преимущество, но мы всё равно заработали очки. Важно и то, что мы вновь продемонстрировали хорошую форму, как и в Мехико. Благодаря этому мы можем с уверенностью готовиться к финалу сезона в Абу-Даби. Мы вновь сможем побороться за очки и, надеюсь, гарантируем шестое место в Кубке конструкторов».

Валттери Боттас (9-й): «Я доволен гонкой и рад за команду. Все отлично поработали – финиш девятым после старта с четырнадцатого места – хороший результат. Я мог финишировать выше, но автомобиль безопасности сыграл против нас, лишив преимущества над соперниками. В любом случае, мы заработали больше очков, чем наши главные конкуренты, поэтому нам не на что жаловаться.

Я доволен своим выступлением – у меня было несколько хороших сражений, а машина обладала высоким темпом. Я также хочу поблагодарить Чжоу, который проявил себя сегодня настоящим командным игроком.

В последних гонках мы были в хорошей форме. Предстоит провести ещё один этап, после чего работа будет сделана – мы с уверенностью ждём гонку».

Гуаньюй Чжоу (12-й): «В целом, мы можем быть довольны уик-эндом, особенно если сравнить стартовые и финишные позиции. Задача заключалась в том, чтобы максимизировать командный потенциал – я уверен, что нам это удалось.

Для меня гонка получилась сложной. В начале гонки в моём шлеме застряла соломинка для воды. Я смог убрать её, но затем возникли проблемы с турбиной, с причиной которых предстоит разобраться перед следующим уик-эндом.

Я рано поехал в боксы, чтобы «подрезать» соперников, но автомобиль безопасности в конце усложнил задачу, поскольку у меня больше не осталось комплектов шин. Тем не менее, приятно видеть, что команда заработала очки, упрочив позиции в Кубке конструкторов перед финальной гонкой».