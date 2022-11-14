Вольфф: Было неясно, сможет ли Джордж доехать до финиша

В Сан-Паулу Джордж Расселл выиграл свой первый Гран При, не зная, что на его машине началась утечка охлаждающей жидкости, и в команде Mercedes тревожились, что он не сможет добраться до финиша.

Тото Вольфф в этот уик-энд не был в Бразилии, но следил за ходом событий на трассе, находясь на базе в Брэкли, и после гонки рассказал журналистам об этой истории.

«По ходу гонки выяснилось, что на машине Джорджа утечка охлаждающей жидкости, и было неясно, сможем ли мы дотянуть до финиша, – признал он. – Но вместе с командой мы приняли решение не рассказывать гонщику о развивавшейся проблеме, чтобы его не волновать.

Мы обсуждали это с командой, и все согласились, что надо позволить ему ехать до финиша, несмотря на утечку, ведь в системе охлаждения ещё что-то оставалось, и мы просто старались добраться до конца дистанции».

Расселл выиграл Гран При Сан-Паулу через два года после своей дебютной гонки за Mercedes, когда заменял в команде заболевшего Льюиса Хэмилтона. Тогда, в Гран При Сахира, проходившем в декабре 2020-го, Джордж был на пути к победе, но упустил её из-за ошибочных действий команды, и сейчас Вольфф напомнил о том случае.

«Думаю, он заслуживал победы ещё тогда, в Бахрейне, но мы его подвели, – сказал руководитель команды Mercedes. – Именно поэтому сегодня мы так рады его победе, ведь он мог выиграть гонку два года назад, но тогда не получилось. Зато сейчас Джордж открыл счёт победам».