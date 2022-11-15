Фернандо Алонсо: Нам нужны были эти очки

В спринте гонщики Alpine дважды столкнулись, потеряв множество мест на старте, но в гонке смогли отыграться, заработав очки двумя машинами…

Фернандо Алонсо (5-й): «Очень хорошая гонка. Машина была быстра, мы выбрали альтернативную стратегию, а после ухода автомобиля безопасности в конце гонки я смог на более свежих шинах обогнать Серхио Переса. Я пытался атаковать и Шарля Леклера, но его машина была слишком быстра.

Вчера я допустил ошибку, когда мы с Эстебаном столкнулись, поэтому сегодня особенно хотел отыграться. Нам нужны были эти очки перед Абу-Даби. Впереди ещё одна гонка с Alpine, я полностью сосредоточен на борьбе».

Эстебан Окон (8-й): «Отличный результат для команды. На двух машинах мы использовали разные варианты стратегии и смогли заработать 14 очков.

Мы с Фернандо знали, что после вчерашней неудачи должны выступить безукоризненно – и смогли отыграться. Сезон не закончен, впереди ещё одна гонка. В Абу-Даби мы будем атаковать до финиша».