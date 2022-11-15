Формула 1 устроит в Мадриде уникальную выставку

В марте следующего года Формула 1 откроет в столице Испании свою первую официальную выставку, которая будет работать в мадридском комплексе IFEMA до середины июля 2023-го.

Уникальная интерактивная экспозиция полностью посвящена Формуле 1, истории чемпионата, его командам, легендарным гонщикам и другим известным личностям мира автоспорта; там будут представлены самые разные экспонаты, часть из которых публика увидит впервые.

В качестве партнёра и продюсера Формула 1 выбрала американскую компанию Round Room Live, одного из мировых лидеров в области выставочного бизнеса. Экспозиция будет размещена в шести специально оборудованных залах, оформленных лучшими дизайнерами и художниками. Предполагается, что по ходу 90-минутной экскурсии посетители с помощью современных аудиовизуальных технологий буквально погрузятся в мир Формулы 1, и это станет незабываемым опытом.

Стефано Доменикали, президент и исполнительный директор Формулы 1: «Открытие этой впечатляющей выставки станет важным моментом в истории нашего спорта. Его развитие продолжается стремительными темпами, и для нас важно, чтобы болельщики всегда были в максимальной степени информированы о том, что мы делаем.

Открытие такой выставки мирового уровня позволит большему числу болельщиков со всего мира полюбить Формулу 1, а для нас она станет идеальной платформой, позволяющей отдать должное невероятной истории чемпионата.

Я хотел бы поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в этот проект и помог создать экспозицию, которая станет отражением сердца и души нашего любимого спорта».

Уже заработал официальный сайт F1 Exhibition, и на нём можно оформить предварительный заказ на билеты, продажа которых начнётся в конце ноября.