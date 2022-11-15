Фредерик Вассёр – главный кандидат на замену Бинотто

Маттиа Бинотто, много лет работавший в техническом департаменте команды Ferrari, возглавил Скудерию в 2019 году. Перед ним была поставлена задача завоевать титул, который не покорялся команде с 2007 года, когда чемпионом мира за рулём красной машины с гарцующим жеребцом стал Кими Райкконен.

Однако под руководством Бинотто Ferrari так и не стала по-настоящему грозным соперником для Mercedes и Red Bull Racing. Судя по всему, отсутствие ожидаемых результатов и большое количество ошибок со стороны команды, заставили президента итальянской компании Джона Элканна задуматься о переменах.

Во вторник La Gazzetta dello Sport вышла с заметкой, что Элканн уже какое-то время ищет замену Маттиа Бинотто, и главным кандидатом на роль нового руководителя Скудерии является нынешний глава команды Alfa Romeo Фредерик Вассёр. В Ferrari планируют объявить о переменах в руководстве до начала сезона 2023 года.

Фредерик Вассёр с 2017 года возглавляет команду Sauber, которая сейчас выступает под брендом Alfa Romeo и использует силовые установки Ferrari. Перед этим Вассёр занимал руководящую должность в команде Renault, а до прихода в Формулу 1 добился успеха в молодёжных гоночных сериях вместе с ART Grand Prix, которую основал вместе с Николя Тодтом в 2004 году.

Дополнено

В Ferrari опровергли слухи о приглашении Фредерика Вассёра на роль руководителя команды вместо Маттиа Бинотто.