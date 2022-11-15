Ландо Норрис: Я здесь не для того, чтобы всех пропускать

Ни один из гонщиков McLaren не добрался до финиша Гран При Сан-Паулу, но по разным причинам. Даниэль Риккардо столкнулся с Кевином Магнуссеном вскоре после старта, его машина получила повреждения, вылетела с трассы, и всё закончилось жёстким контактом с барьером. MCL36 Ландо Норриса отказала после 52 кругов гонки, когда британец ехал 12-м. Кроме того, в этот уик-энд он неважно себя чувствует.

Ландо Норрис (не финишировал): «Самочувствие нормальное, ведь моя гонка закончилась рано, и я успел отдохнуть. После 40-45 кругов гонки стало тяжеловато, но сейчас мне лучше. Думаю, к следующему уик-энду я уже буду в норме.

Если говорить о столкновении с Шарлем Леклером, то он пытался обойти меня по внешней траектории, и между машинами произошёл небольшой контакт. Разумеется, мне это вовсе не было нужно, я хотел нормально провести гонку, но я здесь не для того, чтобы всех пропускать. Я максимально старался придерживаться своей траектории, разве что мог оставить ему ещё сантиметров пять, но ведь и он мне мог оставить столько же!

Это был первый круг, и он пытался оттеснить меня в сторону на входе в поворот – вероятно, он не ожидал, что я смогу оставаться на своей траектории на всей протяжённости поворота. Но я сделал всё возможное и считаю, что это скорее был гоночный инцидент. К сожалению, всё закончилось не очень хорошо.

Впрочем, невелика проблема, такова жизнь, но сегодня мы просто были слишком медленными, машина работала не лучшим образом, я даже не смог финишировать и расстроен именно поэтому.

Машина в том столкновении, видимо, получила небольшие повреждения, но я лишь чувствовал, что после инцидента рулевое управление было немного сбито, но это не привело к заметному падению темпа. Что касается причины схода, то я точно не могу сказать: то ли это была проблема с двигателем, то ли с электрикой…»

Даниэль Риккардо (не финишировал): «Я пока даже не знаю, что там произошло, потому что ещё не посмотрел запись аварии. Мне казалось, что мы нормально миновали 8-й поворот, и я в достаточной степени сбросил скорость, чтобы остаться на своей траектории. Я совершенно не ожидал, что между машинами произойдёт контакт, когда мы были где-то в районе апекса.

Я уже думал, что всё в порядке, но в следующий момент врезался сзади в Haas Кевина. Я сместился вправо, стараясь избежать второго контакта, но произошло то, что произошло. В общем, это была одна из тех историй, что бывают на первом круге гонки, хотя я думал, что всё обойдётся.

Не знаю, может быть, Кевин пытался спрямить траекторию и нацеливался на выход из поворота, где было слишком тесно, это вполне очевидно. Чья бы ни была вина, мы оба выбыли из борьбы, и это в равной степени неприятно для нас обоих».