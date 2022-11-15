Мари Боя будет выступать за MP Motorsport в Формуле 3

18-летний испанец Мари Боя переходит в Формулу 3, где в следующем сезоне будет выступать за MP Motorsport. В гонках одноместных машин с открытыми колёсами он дебютировал в 2020-м в испанской Формуле 4 именно с этой командой и сразу стал вице-чемпионом, одержав в том сезоне три победы.

Затем Мари перешёл в европейскую Formula Regional, но сотрудничая с Van Amersfoort Racing, особых успехов не добился. Во втором сезоне в этой серии дела шли уже лучше, сначала он выступал за ART, затем во второй половине 2022 года подписал контракт с MP Motorsport с перспективой перейти в Формулу 3, и этот план удалось осуществить.

Мари Боя: «Приятно осознавать, что этой зимой я буду готовиться к следующему важному шагу в моей карьере, поскольку вместе с MP Motorsport перехожу в Ф3. Хорошо, что я смогу сделать его вместе с этой командой, ведь мы отлично сотрудничали и в 2020 году, и в последние месяцы.

Не сомневаюсь, что подписав с ними контракт на мой дебютный сезон в Ф3, я сделал правильный выбор и уже предвкушаю борьбу с лучшими командами. С нетерпением жду первого этапа этого чемпионата, который пройдёт в Бахрейне».

Машину MP Motorsport Боя уже пилотировал на сентябрьских тестах Ф3 в Хересе.