Мартин Брандл о событиях уик-энда в Сан-Паулу

Мартин Брандл, бывший гонщик Формулы 1, а ныне комментатор телеканала Sky Sports, в своей традиционной колонке проанализировал главные события гоночного уик-энда в Сан-Паулу…

Короткая трасса в Интерлагосе вновь подарила нам три незабываемых дня, который войдут в историю Формулы 1. И начать надо с поздравлений Джорджу Расселлу с его первой победе в Гран При, а также первой победой, точнее, победным дублем Mercedes в этом сезоне. Более чем заслуженное достижение по итогам трудных и богатых на события семидесяти с лишним кругов гонки.

В программу уик-энда входил спринт, а это значит, что в пятницу сразу после часовой тренировки прошла квалификация. Командам в этой ситуации надо было заранее принимать многие решения и делать прикидки на оставшиеся дни уик-энда, потому что после квалификации начинали действовать правила закрытого парка, и мало какие настройки можно было менять.

Начавшийся дождь добавил интриге остроты, но по ходу квалификации трасса успела подсохнуть. Угадать момент перехода с промежуточной резины на слики было непросто, ведь из-за особенностей рельефа трассы на некоторых участках, которые идут под гору, ещё могло быть мокро.

Перед началом финальной сессии большинство её участников собиралсь выехать на трассу на сликах, только в гараже Шарля Леклера скорее смотрели на метеорадар, чем на трассу или на небо, поэтому монегаск был единственным, кто остался на промежуточной резине, и сильно переживал, поскольку ему досталась лишь десятая стартовая позиция.

Кевин Магнуссен показал впечатляющую скорость, и первые две квалификационные сессии закончил с седьмым результатом, а поскольку боксы Haas находятся в самом конце пит-лейн, он первым вырулил на трассу и отлично проехал круг. Ему помогла вся та информация, что он получил по ходу квалификации, а также его опыт и талант. Кевин и команда Haas завоевали поул, и похоже, что весь паддок радовался их достижению.

Отчасти помогло и то что Джордж Расселл допустил ошибку на торможении перед 4-м поворотом, и его Mercedes безнадёжно увязла в гравийной ловушке.

В субботнем спринте Магнуссен продержался на первой позиции всего пару кругов, но как только было можно пользоваться DRS, гонщики топ-команд ожидаемо его опередили, но он всё-таки финишировал восьмым и заработал одно очко – вряд ли с машиной Haas можно рассчитывать на большее.

Спринт возглавил Макс Ферстапен, который ехал на шинах состава Medium, и у него было какое-то преимущество перед Расселлом, преследовавшим голландца на мягкой резине. По упомянутым выше причинам времени на подготовку к к субботней гонке было немного, и в этой ситуации логично было предположить, что в какой-то момент шины Soft начнут сдавать, и Макс одержит третью победу в трёх спринтах этого сезона.

Но получилось по-другому. Ближе к вечеру температуры снижались, и шины Medium не обеспечивали нужного сцепления и быстро изнашивались – как оказалось, этот стало ключевым фактором, повлиявшим на исход обеих гонок.

Ферстаппен терял скорость, и Расселл его опередил – их захватывающая дуэль продолжалась несколько кругов, но носила вполне корректный характер. Конечно, это была ещё не победа в Гран При, но Джордж всё-таки смог преодолеть важный рубеж: он понял, что скорость машины и собственный талант позволят ему бороться за победу в Интерлагосе.

Во время спринта гонщики команд Alpine и Aston Martin затеяли весьма жёсткую борьбу друг с другом, которая запросто могла закончиться крупными неприятностями для всех четырёх.

Лэнс Стролл получил штраф за то, что на высокой скорости вытолкнул напарника на траву, на что Себастьян Феттель, вернувшись на трассу, отреагировал лишь коротким «ОК».

Фернандо Алонсо получил штраф за то, что сзади въехал в Alpine Эстебана Окона, своего напарника, после того как тот за восемь поворотов до этого тоже выпихнул испанца с трассы. Двукратный чемпион мира считал, что правда на его стороне, но стюарды решили иначе.

В оба дня уик-энда на подиум в Бразилии поднимались одни и те же гонщики, только в субботу в другом порядке: Расселл, Сайнс, Хэмилтон, который отыгрался после неудачной квалификации и показал отличную скорость.

Я пишу эти строки в самолёте во время 14-часового перелёта из Сан-Паулу в Дубай, и передо мной сидит Шарль Леклер, справа – Джордж и Карлос, а сзади – Льюис и Себастьян Феттель. Казалось бы, удобный случай, чтобы со всеми пообщаться и кое-что выяснить, но в наше время отношения между командами, гонщиками и прессой организованы по-другому. Впрочем, большинство гонщиков всё-таки рады поболтать о том, о сём.

До меня долетали какие-то фразы из их диалогов, и я порадовался, что общались они вполне дружественно и весело, хотя совсем недавно в конце гонки один из них просил команду, чтобы напарник его пропустил и позволил подняться на подиум. Всё-таки мир Формулы 1 по-своему забавен.

Льюис и Макс сталкиваются, Джордж сохраняет спокойствие

Поскольку Сайнс был оштрафован за замену двигателя, в воскресенье весь первый стартовый ряд заняли машины Mercedes, и когда Гран При начался, Расселл и Хэмилтон сразу ушли в отрыв, в первую очередь Джордж.

В 8-м повороте первого круга Даниэль Риккардо слегка подтолкнул Haas Кевина Магнуссена, отправив её в разворот. Датчанин позволил машине двигаться задним ходом, чтобы съехать с трассы и никому не помешать, после чего собирался вернуться на трассу. Но тут между McLaren и Haas произошёл второй контакт, после чего обе машины получили серьёзные повреждения, а Даниэль – штраф. За то, что австралиец выбил другого гонщика с трассы, и сам тоже уже не мог отбыть наказание по ходу гонки, он потеряет три позиции на старте Гран При Абу-Даби.

Выехал автомобиль безопасности, но маршалам удалось довольно быстро убрать с трассы обломки, поэтому вскоре объявили рестарт. Расселл действовал очень мудро, не начинал разгон до последнего момента и не позволил никому воспользоваться слипстримом.

Позади него две машины Red Bull уже догоняли Хэмилтона, и сначала казалось, что Макс собирается защищать внутреннюю траекторию от напарника, а потом неожиданно решил атаковать Льюиса по внешнему радиусу.

Не сомневаюсь, когда Макс сражается с Льюисом, у него свои представления о пределе дозволенного, но и Хэмилтон, по-моему, тоже решил подлить масла в огонь этой схватки. Конечно, они столкнулись, но оба продолжили движение. Стюарды потом сказали, что Льюис мог бы оставить сопернику чуть больше места, но Макс, по-моему, тоже мог либо дальше заехать на поребрик, либо вообще снять ногу с газа, но в гонках ведь так не бывает.

Стюарды решили, что Макс был больше виноват в случившемся, и голландец получил 5-секундный штраф. Кроме того, ему пришлось ехать в боксы за новым носовым обтекателем. Лично мне показалось, что это был гоночный инцидент. Mercedes Льюиса была слегка повреждена, но элементы, влияющие на скорость, не пострадали, и в итоге ему удалось прекрасно отыграться.

После этого эпизода Джордж спокойно лидировал, заметно опережая Серхио Переса. В самолёте он мне сказал, что когда ехал на первой позиции, то испытывал не такой уж сильный прессинг, потому что мог контролировать темп и износ шин, ведь трасса перед ним была свободной.

В Red Bull пригласили Переса в боксы на 23-м круге, поставив ему свежий комплект Meduim – в Mercedes отреагировали на это кругом позже. Льюису надо было отыгрываться, поэтому он старался аккуратно работать с резиной, что позволило ему продержаться на трассе до 29 круга.

Сайнсу тоже пришлось навёрстывать после непланового раннего пит-стопа на 17-м круге, поскольку в воздуховод заднего правого тормоза попала плёнка от визора. Кстати, подобные вещи случаются всё чаще и на них надо бы обратить внимание. В итоге Карлосу пришлось совершить три пит-стопа, и команда выбрала правильную тактику, поставив ему мягкие шины в период, когда на трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.

Это произошло после схода Ландо Норриса из-за отказа техники, и сначала был введён режим виртуального сейфти-кара, но по каким-то причинам маршалам не сразу удалось эвакуировать McLaren. Из-за этого на трассу вновь выехал реальный автомобиль безопасности, и для Расселла это был наихудший сценарий, поскольку на 49-м круге он получил прикатанный комплект Soft, тогда как позади него ехал Хэмилтон, чьи шины были менее изношены.

Перед самым рестартом инженер сообщил Джорджу, что ему предстоит побороться с напарником, но главное условие – чтобы всё было корректно. После этого Расселл выиграл гонку, а то, что ему сказал инженер, лишь сделало вкус победы ещё слаще – в тот день он всё сделал правильно.

Хэмилтон прекрасно отыгрался, финишировав вторым, а Сайнс закончил гонку третьим. Стоит напомнить, что позади Карлоса ехал Шарль Леклер, который грамотно распорядился ситуацией, связанной со вторым появлением автомобиля безопасности. Поскольку он получил мягкие шины, то ему удалось помочь Ferrari минимизировать потери в споре с Mercedes за 2-е место в Кубке конструкторов.

Не менее интересно, что Фернандо Алонсо финишировал пятым, опередив обе машины Red Bull, причём тоже за счёт отличного темпа, который позволили под конец гонки держать мягкие шины. А у всех, кто ехал на Medium, были проблемы со сцеплением.

Ферстаппену ничего не стоило пропустить Переса

Сначала Перес спокойно пропустил напарник вперёд, считая, что если Ферстаппен не сможет обогнать Алонсо или Леклера, то вернёт позицию. Макс никого обогнать не смог, и команда попросила его пропустить Серхио, который ведёт борьбу с Шарлем за второе место в личном зачёте.

Но Ферстаппен отказался это сделать, ссылаясь на некие исторические причины, о которых он якобы уже говорил с командой. Насколько можно понять, это связано с событиями, произошедшими в Монако во время квалификации.

Хотя это не парад популярности, а суровый мир Формулы 1, проявлять дружественность и уважение всё-таки надо и здесь, и Максу ничего не стоило отдать напарнику 6-е место, ведь титул уже давно в кармане. Думаю, это ему ещё аукнется, причём весьма серьёзно…

Но теперь нас ждёт Абу-Даби, и перед финалом сезона все испытывают некоторое волнение, хотя командам и гонщикам осталось разыграть уже не так много мест в Кубке конструкторов и в личном зачёте. Однако можно ожидать, что трения между некоторыми напарниками только усилятся.