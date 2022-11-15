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Слушатель Гоночной академии Ferrari Оливер Берман продолжит карьеру в Формуле 2. В следующем году британец будет выступать за команду Prema и впервые опробует новую для себя машину на тестах в Абу-Даби 23-25 ноября.

В 2022-м Оливер выступал за Prema в Формуле 3. В молодёжной серии он одержал одну победу и занял третье место в личном зачёте по итогам сезона.

Оливер Берман: «Я очень рад продолжить сотрудничество с Prema в следующем году, на этот раз в Формуле 2. Я очень рад тому, как прошёл мой дебютный сезон в Формуле 3. Команда отлично помогала мне на протяжении всего года.

Зимой я продолжу много работать в Гоночной академии Ferrari, чтобы полностью подготовиться к 2023-му. Меня ждёт непростой вызов, но все работают с максимальной отдачей, поэтому я готов. С нетерпением жду тесты в Абу-Даби и первый этап сезона 2023 года в Бахрейне».