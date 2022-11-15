Пьер Гасли: Я сделал всё, что мог!

Гонщики AlphaTauri не заработали очков в Сан-Паулу – машине не хватило скорости. Команда уступила ещё одно очко Haas F1 в Кубке конструкторов, но надеется отыграться в Абу-Даби…

Пьер Гасли (14-й): «Я сделал всё, что мог. Я доволен своим выступлением, обидно, что не удалось заработать очки.

Я хорошо стартовал и пробился на девятое место. На Soft мы были вполне конкурентоспособны, но на Medium возникли проблемы. Я боролся изо всех сил, но нам просто не хватало скорости.

На следующей неделе мы будем бороться за очки в Абу-Даби, хотелось бы завершить сезон на восьмом месте. Впереди моя последняя гонка за команду, надеюсь, мы завершим эту главу хорошим результатом».

Юки Цунода (17-й): «Перед гонкой мы многое изменили в машине, из-за чего я стартовал с пит-лейн, но я всё равно чувствовал себя не очень комфортно, а машине не хватало скорости.

Обычно за автомобилем безопасности вам разрешают вернуться в круг, но мне сказали оставаться на своей позиции, так что я остался в круге позади всех, не имея возможности пробиться вперед.

Уик-энд получился сложным, нужно найти причину, чтобы в Абу-Даби выступить лучше».